Сочи, Анапа и Петербург названы лучшими городами для отдыха с детьми

Санкт-Петербург, 1 июня. Курортный район Петербурга, Сочи и Анапа названы лучшими для отдыха с детьми, сообщило агентство ТурСтат, опрос приурочили ко Дню защиты детей.

В топ-10 вошли курорты на Черном и Азовском морях, на Балтике, на Кавказе и озере Байкал. Полноправным лидером интернет-голосования стал город Сочи, за него проголосовали 40% респондентов.

На втором месте с 16% голосов поддержки стоит Анапа. В тройке лидеров с 11% голосов Петербург, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что город на Неве назвали одним из лучших для путешествия с родителям. Чаще всего в Петербург приезжают с мамой.