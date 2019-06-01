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Сочи, Анапа и Петербург названы лучшими городами для отдыха с детьми

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Сочи, Анапа и Петербург названы лучшими городами для отдыха с детьми

Санкт-Петербург, 1 июня. Курортный район Петербурга, Сочи и Анапа названы лучшими для отдыха с детьми, сообщило агентство ТурСтат, опрос приурочили ко Дню защиты детей.

В топ-10 вошли курорты на Черном и Азовском морях, на Балтике, на Кавказе и озере Байкал. Полноправным лидером интернет-голосования стал город Сочи, за него проголосовали 40% респондентов.

На втором месте с 16% голосов поддержки стоит Анапа. В тройке лидеров с 11% голосов Петербург, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что город на Неве назвали одним из лучших для путешествия с родителям. Чаще всего в Петербург приезжают с мамой.

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Автор: Ирина Селезнева
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