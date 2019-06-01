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Беглов рассказал об исполнении 13 тысяч обращений петербуржцев

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Беглов рассказал об исполнении 13 тысяч обращений петербуржцев

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на церемонии вручения ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, рассказал о взаимодействии с петербуржцами через соцсети.

Александр Беглов завел профиль в социальной сети «ВКонтакте».  По словам градоначальника, это поможет оперативно отвечать на обращения горожан.

За это время поступило 25 тысяч обращений петербуржцев, власти исполнили 13 тысяч, пишут «Невские новости». Беглов неоднократно подчеркивал, что правительство Петербурга должно быть открытым, а его политика — прозрачной и понятной для местных жителей.

Ранее сообщалось, что глава города вручил ключи от квартир детям, мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

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Автор: Ирина Селезнева
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