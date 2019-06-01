Продавец постельного белья украл у петербуржца полмиллиона рублей

Санкт-Петербург, 1 июня. Продавец постельного белья украл у пожилого мужчины 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

В полицию обратился 89-летний житель Красногвардейского района. По словам петербуржца, 31 мая к нему пришел незнакомый мужчина и предложил приобрести постельное белье.

Когда хозяин квартиры отвлекся, незакомец похитил деньги. Правоохранительные органы проводят проверку по факту кражи, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Москве две женщины представились сотрудницами ПФР и выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей.