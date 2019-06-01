Беглов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил документы на квартиры детям, оставшимся без попечения родителей. Торжественная церемония приурочена ко Дню защиты детей и прошла в Смольном.

Градоначальник поздравил участников праздника с Днем защиты детей. Он подчеркнул, что власти Петербурга выполняют свои обязательства, поэтому нуждающиеся получат ключи от новых квартир.

Собственниками жилья станут 159 детей, в 2020 году власти планируют передать ключи от 600 квартир детям, которые стоят на очереди. Беглов подчеркнул, что власти стремятся полностью ликвидировать эту очередь.

Беглов напомнил детям, что они всегда могут обратиться за помощью городского правительства, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что глава города вручил ключи от новых квартир жителям блокадного Ленинграда и сотрудникам МЧС. Он также отметил правительственной премией выдающихся ученых, деятелей искусств и сферы образования.