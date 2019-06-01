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Рейс из Лондона в Петербург задержали почти на сутки

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Рейс из Лондона в Петербург задержали почти на сутки

Санкт-Петербург, 1 июня. Самолет авиакомпании «Россия» из Лондона задержался на сутки, ориентировочное время прибытия в Петербург — 16.10.

Рейс 6620 из Великобритании должен был вылететь в 19.28 31 мая. Однако пассажиры по-прежнему сидят в зале ожидания. Задержка составила почти сутки. О причинах задержки самолета не сообщается, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что рейс из Петербурга в Анталью задержали на 12 часов. Самолет авиакомпании Azur Avia должен был совершить перелет 2 мая, причины переноса времени вылета не сообщались.

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Автор: Ирина Селезнева
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