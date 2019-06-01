Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подал в городскую избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Петербурга, об этом сообщил член комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

«Произошло представление первым кандидатом документов о самовыдвижении, кандидат считается выдвинутым. Это врио губернатора Петербурга Александр Беглов», — заявил Зацепа.

Ранее Беглов объяснил, почему принял решение идти на выборы губернатора Петербурга самовыдвиженцем. Градоначальник подчеркнул, что идет самовыдвиженцем, чтобы «не зависеть от тех или иных взглядов». Он считает, что все, кто искренне любят Петербург, должны внести свой вклад в развитие города. Беглов добавил, что готов к сотрудничеству и с простыми горожанами, и с общественными организациями, и с представителями различных партий для улучшения жизни петербуржцев.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов оценил решение Беглов идти на выборы самовыдвиженцем. По мнению эксперта, такая позиция главы города означает, что его можно назвать кандидатом и от горожан, и от всех здоровых политических сил. И позиция Беглова абсолютно логична. Мартынов отметил, что предстоит большая работа по благоустройству, развитию Петербурга, и здесь требуется не политический, а хозяйственный подход.