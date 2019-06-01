Путь «золотой» Audi волейболиста «Зенита», утопленной в пруду, попал на видео

Санкт-Петербург, 1 июня. В Сети опубликована запись с камер наблюдения, на которой запечатлен путь «золотой» Audi волейболиста «Зенита» Александра Волкова за несколько минут до того, как машина оказалась в Петровском пруду.

В минувший понедельник источник ФАН сообщил, что автомобиль Волкова нашли в пруду с пулевыми отверстиями. В салоне Audi были тряпки со следами бурого цвета.

По данным СМИ, Волков за рулем элитной иномарки возвращался из ресторана Sunday. Однако по неназванной пока причине автомобиль оказался затоплен.

Как сообщает Пятый канал, на видео с камер наблюдения видно, как предположительно машина Волкова заезжает на Большой Крестовский мост, пересекает Петровский проспект и Ремесленную улицу. При этом на мосту авто выехало на встречную полосу.

Ранее спортсмен сообщил, что не был за рулем Audi в тот день. В руководстве клуба заявили, что дорогое авто угнали за день до инцидента, и что некие молодые люди пытались снять с машины номера.

По данным телеканала, в пятницу стало известно, что пулевых отверстий в машине в действительности обнаружено не было.