Арестован депутат Ленобласти, обманувший дольщиков на 200 млн рублей

Санкт-Петербург, 1 июня. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу обвиняемого в мошенничестве муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленобласти Константина Крюкова.

В сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга уточняется, что в отношении Крюкова суд вынес решение об аресте до 18 июля 2019 года.

В ходе судебного заседания Крюков свою вину не признал.

По данным следствия, Крюков возглавлял строительную компанию «Константа». Компания привлекла деньги дольщиков для постройки коттеджного поселка в Ленобласти. Однако средства пошли не на строительство, а выводились на счета подконтрольных компаний.

По делу потерпевшими проходят 246 человек, а сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания специализированного банка для финансирования строительства многоквартирных домов. Как сообщал RT, также глава государства поручил кабмину усовершенствовать законодательство, чтобы в большей степени защитить интересы дольщиков.