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Беглов подвел итоги работы за неделю

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Беглов подвел итоги работы за неделю

Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги работы за неделю. Об этом она написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Правительство Петербурга продолжает работу по сдерживанию тарифов. Как отметил градоначальник, после инвентаризации на «Водоканале» выявили 1,5 млрд рублей переплаты разным поставщикам услуг. Власти разорвали контракт с одним из поставщиков и сэкономили 300 млн рублей.

«Благодаря этому мы сможем с июля сдерживать рост тарифов для жителей», — написал глава города.

С момент вступления в силу закона о бесплатном проезде в пригородных электричках для пенсионеров и льготников было совершено около миллиона поездок. Беглов также отметил, что в приоритете стоит омоложение кадров в Смольном.

Он подчеркнул, что 35% сотрудников должны быть в возрасте до 35 лет. Градоначальник считает, что молодежь принесет позитивные перемены. Беглов пригласил молодежь подавать заявки для участия в конкурсе на сайте «Мой город – мои возможности».

С этой недели в Петербурге начались крупные проекты по благоуйстройству города. Беглов назвал арт-парк на Тучковом буяне драйвером развития города. Петербуржцам нужны скверы, зеленые зоны, спортплощадки, добавил Беглов.

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Автор: Ирина Селезнева
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