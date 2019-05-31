Беглов поручил завершить благоустройство Фрунзенского радиуса в июле

Санкт-Петербург, 31 мая. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов оценил ход строительства Фрунзенского радиуса. По поручению врио губернатора Александра Беглова он напомнил, что благоустройство новых станций метро должны завершить в середине июля.

В выездном заседании на стройплощадке станции «Проспект Славы» приняли участие представители «Метростроя», «Метрополитена» и подрядчики. По данным пресс-службы городской администрации, на станции «Проспект Славы» отделка завершена на 90%.

Здесь появится мозаичное панно, посвященное событиям в Афганистане. Власти Петербурга уверены, что ввод в эксплуатацию новых станций разгрузит другие виды транспорта, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 31 мая заработали комбинированные проездные билеты. По ним можно ездить не только в черте города, но и оплачивать проезд в пригородных электричках.