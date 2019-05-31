Методы социального проектирования представили участникам Школы молодого политика
Санкт-Петербург, 31 мая. В Школе молодого политика прошел мастер-класс по социальному проектированию, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе проекта.
Эксперты Семен Никонов и Неля Лебедева рассказали слушателям курса о существующих системах грантовой поддержки социальных и общественных инициатив. Они дали советы, как получить финансирование под проект, как разрабатывать заявку и указали на типичные ошибки при реализации программы.
Участники Школы предложили организовать помощь с самоопределением молодежи, показ театральных постановок в детских садах и повысить культурный потенциал парков Петербурга. По словам Семена Никонова, приятно видеть молодежь, у которой есть идеи.
«Мы всегда рекомендуем — изложите вашу идею на бумаге, покажите друзьям, знакомым, выложите её в Фейсбуке, Вконтакте. Чем больше людей будет охвачено этой идеей, тем больше сторонников и ресурсов вы найдете. Это не обязательно деньги: как мы сегодня говорили, это могут быть ваши друзья, единомышленники, которые готовы Вам что-нибудь бесплатно дать», — сказал эксперт.
Как рассказал руководитель проекта Школа молодого политика Илья Костунов, среди слушателей курса был запрос на организацию мастер-классов по социальному проектированию. Это важно, поскольку в России формируется система грантовой поддержки общественных инициатив.
«Мероприятие мне понравилось. Оно дало понимание и уверенность в том, что я могу реализовать социальный проект и получить грант. Поэтому я, безусловно, благодарен организаторам Школы», — поделился Владимир Давыдов.
По словам другого слушателя курса Михаила Яковлева, мастер-класс был полезный, динамичный и интересный. В особенности, когда другие участники Школы стали презентовать свои проекты.
«Я узнал, как правильно обозначить проблему и сформулировать ее для достижения поставленных задач. Также я понял, как заинтересовать государство в поддержке моего проекта и правильно составить заявку. Уверен, что теперь у меня все получится!» — сказал Максим Гоголин.