Беглов поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Международным днем защиты детей.

День защиты детей празднуют в России 1 июня. По словам градоначальника, защита детей и материнства, поддержка многодетных семей является приоритетными для властей Петербурга.

В 2019 году реализуется много социальных проектов: строятся школы, дошкольные учреждения, поликлиники. Беглов добавил, что городские власти стараются поддержать каждого, кто помогает детям. Это также касается семей с приемными детьми.

Беглов отметил, что Петербург гордится активными, целеустремленными юными петербуржцами. Именно взрослые должны помочь им стать настоящими гражданами России, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что 6-8 июня в Петербурге состоится ПМЭФ, на который приедет генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд глав иностранных государств. Александр Беглов выступит на открытии международного форума.