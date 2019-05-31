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Беглов поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

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Беглов поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Международным днем защиты детей.

День защиты детей празднуют в России 1 июня. По словам градоначальника, защита детей и материнства, поддержка многодетных семей является приоритетными для властей Петербурга.

В 2019 году реализуется много социальных проектов: строятся школы, дошкольные учреждения, поликлиники. Беглов добавил, что городские власти стараются поддержать каждого, кто помогает детям. Это также касается семей с приемными детьми.

Беглов отметил, что Петербург гордится активными, целеустремленными юными петербуржцами. Именно взрослые должны помочь им стать настоящими гражданами России, пишут «Невские новости». 

Ранее сообщалось, что 6-8 июня в Петербурге состоится ПМЭФ, на который приедет генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд глав иностранных государств. Александр Беглов выступит на открытии международного форума.

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Автор: Ирина Селезнева
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