Совершаева поздравила от имени Беглова участников петровского конгресса

Санкт-Петербург, 31 мая. Вице-губернатора Любовь Совершаева зачитала участникам Международного петровского конгресса приветствие врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

В этом году конференцию посвятили Петру Великому в отечественной и зарубежной культуре. По словам Совершаевой, конгресс является одним из важнейших культурных событий Петербурга.

В 2022 году город на Неве отпразднует 350-летие великого русского самодержца и новатора. Вице-губернатор передала участникам форума поздравления градоначальника. Беглов пожелал всем гостям плодотворной работы, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 6 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум. Александр Беглов выступит на торжественной церемонии открытия форума.