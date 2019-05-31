Политологи назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем
Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в программе на телеканале «78» сообщил, что планирует идти на выборы губернатора самовыдвиженцем.
Градоначальник считает, что все, кто искренне любят Петербург, должны внести свой вклад в развитие города. Он подчеркнул, что идет самовыдвиженцем, чтобы «не зависеть от тех или иных взглядов».
Беглов добавил, что всегда готов к сотрудничеству и с простыми горожанами, и с общественными организациями, и с представителями различных партий, если это идет во благо Петербургу.
По словам директора Института новейших государства Алексея Мартынова, такая позиция главы города означает, что его можно назвать кандидатом и от горожан, и от всех здоровых политических сил. И позиция Беглова абсолютно логична.
Эксперт отметил, что предстоит большая работа по благоустройству, развитию Петербурга, и здесь требуется неполитический, а хозяйственный подход.
«Речь идет о том, как всем вместе в среднесрочной перспективе кратно улучшить жизнь города и придать Санкт-Петербургу заслуженный блеск и комфорт», – сказал Мартынов, его цитируют «Невские новости».