Политологи назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в программе на телеканале «78» сообщил, что планирует идти на выборы губернатора самовыдвиженцем.

Градоначальник считает, что все, кто искренне любят Петербург, должны внести свой вклад в развитие города. Он подчеркнул, что идет самовыдвиженцем, чтобы «не зависеть от тех или иных взглядов».

Беглов добавил, что всегда готов к сотрудничеству и с простыми горожанами, и с общественными организациями, и с представителями различных партий, если это идет во благо Петербургу.

По словам директора Института новейших государства Алексея Мартынова, такая позиция главы города означает, что его можно назвать кандидатом и от горожан, и от всех здоровых политических сил. И позиция Беглова абсолютно логична.

Эксперт отметил, что предстоит большая работа по благоустройству, развитию Петербурга, и здесь требуется неполитический, а хозяйственный подход.