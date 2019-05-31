Беглов выделил финансирование для НКО по работе с мигрантами
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Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на профилактику нелегальной миграции, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Субсидии направят НКО, которые реализуют мероприятия, направленные на бытовую, языковую и культурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма.
Документ разработан профильным комитетом Петербурга. Финансирование в размере 1,5 млн рублей полчат организации на безвозмедной основе, пишут «Невские новости».
Ранее сообщалось, что градоначальник подписал постановление о финансировании НКО на производство социальной рекламы.
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