Беглов выделил финансирование для НКО по работе с мигрантами

Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на профилактику нелегальной миграции, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Субсидии направят НКО, которые реализуют мероприятия, направленные на бытовую, языковую и культурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма.

Документ разработан профильным комитетом Петербурга. Финансирование в размере 1,5 млн рублей полчат организации на безвозмедной основе, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что градоначальник подписал постановление о финансировании НКО на производство социальной рекламы.