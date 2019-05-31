Беглов выступит на открытии ПМЭФ

Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губеонатора Петербурга Александр Беглов примет участие в открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое состоится 6 июня.

В Петербурге ожидают приезда высоких гостей — глав иностранных государств, в том числе генсекретаря ООН Антониу Гуттериша и главы коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.

В работе ПМЭФ примут участие Александр Беглов, министр финансов России Антон Силуанов. Глава Петербурга выступит перед участниками форума с приветственным словом, пишут «Невские новости».

ПМЭФ работает под патронатом президента России Владимира Путина, который неоднократно приезжал на форум. Ранее сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин планирует совершить визит в Россию с 5 по 7 июня.