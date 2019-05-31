Беглов выделил средства на социальную рекламу в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении финансирования на социальную рекламу.

По данным сайта городской администрации, социально ориантированные НКО получат гранты в общей сложности на сумму 8,1 млн рублей. Речь идет о производстве рекламы по общественно значимым направлениям, пишут «Невские новости».

Градоначальник неоднократно выступал за поддержку активной молодежи и здорового образа жизни. Ранее в Петербурге состоялся полумарафон, в котором приняли участие порядка 9 тысяч петербуржцев.

Власти считают, что подобные проекты помогут популяризировать спорт.