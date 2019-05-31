Правительство Петербурга подвело итоги работы Беглова за неделю

Санкт-Петербург, 31 мая. Власти Петербурга подвели итоги работы за минувшую неделю. Соответствующий ролик размещен на странице пресс-службы правительства города в соцсети «ВКонтакте».

К августу в Белоострове исчезнут пробки, на перегоне Левашово-Белоостров откроют новый путепровод. В поселке появится развязка с ЗСД.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проконтролировал ход строительства новых объектов. Правительство Петербурга по поручению главы города сделает региональный бюджет открытым для жителей.

На этой неделе власти отметили выдающихся деятелей науки, искусства, сферы образования, сотрудников правоохранительных органов. Правительственные премии вручил лично градоначальник, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что с 31 мая для удобства петербуржцев заработал единый билет на городской и пригородный транспорт.