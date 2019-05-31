Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Правительство Петербурга подвело итоги работы Беглова за неделю

40
0 Оставить комментарий

Правительство Петербурга подвело итоги работы Беглова за неделю

Санкт-Петербург, 31 мая. Власти Петербурга подвели итоги работы за минувшую неделю. Соответствующий ролик размещен на странице пресс-службы правительства города в соцсети «ВКонтакте».

К августу в Белоострове исчезнут пробки, на перегоне Левашово-Белоостров откроют новый путепровод. В поселке появится развязка с ЗСД.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проконтролировал ход строительства новых объектов. Правительство Петербурга по поручению главы города сделает региональный бюджет открытым для жителей.

На этой неделе власти отметили выдающихся деятелей науки, искусства, сферы образования, сотрудников правоохранительных органов. Правительственные премии вручил лично градоначальник, пишут «Невские новости». 

Ранее сообщалось, что с 31 мая для удобства петербуржцев заработал единый билет на городской и пригородный транспорт.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров