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Глава ЦИК Петербурга рассказал о стартующей 1 июня избирательной кампании

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Глава ЦИК Петербурга рассказал о стартующей 1 июня избирательной кампании

Санкт-Петербург, 31 мая. С 1 июня в Петербурге официально стартует избирательная кампания на выборах губернатора, сообщил глава ЦИК Петербурга Виктор Миненко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кандидаты в губернаторы должны предоставить в ЦИК документы до 18.00 1 июля. По словам Виктора Миненко, проверка документов займет порядка 10 дней.

8 сентября вместе с губернаторскими выборами состоятся выборы в муниципальные советы. Кандидаты поборются за 1550 депутатских мандата. В этом году стать кандидатом могут как самовыдвиженцы так и представители от избирательных объединений.

Глава ЦИК Петербурга рассказал о стартующей 1 июня избирательной кампании

В Москве появится 30 цифровых участков, на которых петербуржцы смогут отдать голос за своего кандидата. Им необходимо с 24 июля по 4 сентября подать соответствующее заявление на портале госуслуг.

Глава ЦИК отметил, что на 20 избирательных участках появятся средства помощи для голосования слабовидящим людям. Им предоставят лупы с многократным увеличением, а на 36 участках заработают сурдопереводчики.  

В Петербурге зарегистрированы 3 817 929 избирателей, на всех участках будет вестись веб-трансляция хода голосования.

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Автор: Денис Машкин
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