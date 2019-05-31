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«Комбинированные» проездные билеты появились в Петербурге

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«Комбинированные» проездные билеты появились в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Единый билет для проезда в городском и пригородном транспорте вводится в Петербурге с 31 мая. Соответствующее поручение дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

К лету в Петербурге стали продавать три вида «комбинированных» проездных билетов. Билет будет действовать на территории города и 30-километровой зоне от головных вокзалов. Стоимость билета на месяц на все виды транспорта составит 5380 рублей.

Второй тип — пятидневный билет, его цена — 1068 рублей. Прездной на месяц на метро и пригородную железную дорогу обойдется пассажирам в 4280 рублей. Власти считают такой подход удобным.

Новые билеты можно купить на всех станциях метро и в железнодорожных кассах, пишут «Невские новости». Ранее по инициативе градоначальника ввели бесплатный проезд в пригородных электричках для льготников.

По данным РЖД, ежедневно таким видом транспорта пользуются порядка 50 тысяч льготников. Благодаря данной мере ветераны, блокадники и другие льготные категории граждан могут спокойно выезжать на дачу, считают петербургские власти.

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Автор: Ирина Селезнева
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