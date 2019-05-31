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Беглов приехал на освящение главного храма Новодевичьего монастыря

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Беглов приехал на освящение главного храма Новодевичьего монастыря

Санкт-Петербург, 31 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на торжественную церемонию освящения главного храма Новодевичьего монастыря — Воскресенского собора.

Главный собор монастыря был построен еще в начале ХХ века. Монастырь получил его в полностью разрушенном состоянии. По словам старшего священника Новодевичьего монастыря иерея Дионисия Харина, раньше сложно было представить, что храм получится восстановить.

Божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественном мероприятии также присутствует глава Северной столицы, сообщили «Невские новости». 

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Автор: Данила Копп
Источник: Невские новости
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