Беглов приехал на освящение главного храма Новодевичьего монастыря

Санкт-Петербург, 31 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на торжественную церемонию освящения главного храма Новодевичьего монастыря — Воскресенского собора.

Главный собор монастыря был построен еще в начале ХХ века. Монастырь получил его в полностью разрушенном состоянии. По словам старшего священника Новодевичьего монастыря иерея Дионисия Харина, раньше сложно было представить, что храм получится восстановить.

Божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественном мероприятии также присутствует глава Северной столицы, сообщили «Невские новости».