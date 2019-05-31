Эксперт объяснил, почему Беглов станет консолидирующей фигурой на предстоящих выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что идет на губернаторские выборы как самовыдвиженец. Эксперты высоко оценивают решение действующего градоначальника: таким образом, Беглов будет выражать позицию не какой-то партии или политической силы, а всех петербуржцев.

Эту цель подтвердил и сам исполняющий обязанности градоначальника в интервью программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Главная мысль Беглова — пора отринуть политические амбиции и начать думать о благе всех петербуржцев. В связи с этим и. о. градоначальника пригласил к сотрудничеству всех — и политиков, и общественные организации, и активных петербуржцев. Всех, кто готов работать на благо любимого города.

«Надо быть выше политических амбиций, — подчеркнул Беглов. — Поэтому я решил идти [на губернаторские выборы] не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем».

По словам действующего главы города, цель этого решения — не зависеть от тех или иных политических взглядов и партий.

В ходе интервью Беглов рассказал, что в настоящее время он вместе с уже доказавшей свою эффективность командой формирует программу действий на ближайшие годы, которая поможет преобразовать Петербург. Амбициозные планы требуют консолидации всех горожан, поэтому градоначальник пригласил к сотрудничеству все политические и общественные силы, готовые к конструктивному диалогу и совместным действиям на благо Петербурга.

Таким образом, подчеркивают эксперты, в преддверии выборов Александр Беглов становится консолидирующей, объединяющей силой в общественно-политической жизни Северной столицы.

Петербургский характер

В своем интервью Александр Беглов подчеркнул, что готов объединить всех жителей города — вне зависимости от их политических взглядов и предпочтений. Ведь главное, что объединяет горожан, — то, что принято называть петербургским характером. Напомним, именно такой характер продемонстрировал сам Беглов в непростые для нашего города зимние месяцы.

«Знаете, что объединяет всех нас — жителей Петербурга-Ленинграда? — спросил Беглов. — Это то, что является самым главным: любовь и уважение к нашему городу. Независимо от возраста, взглядов, политических убеждений. И люди, чьи взгляды отличаются от моих, тоже любят наш город».

Прислушиваться ко всем, слышать и учитывать все мнения — эту задачу Беглов считает важнейшей для исполнительной власти. Поэтому он призывает к широкой общественно-политической дискуссии и коалиции всех петербуржцев, все политические и общественные объединения города.

«Очень прошу и политические партии, и общественные организации, и горожан сформулировать свои предложения, — призывает Беглов. — Нам очень интересно и важно учесть все мнения. Мы можем расходиться по каким-то взглядам. Но заботиться о городе, продвигать интересы петербуржцев, делать город комфортным, открытым, социально ориентированным — наша общая задача».

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский, решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем — очень важный знак всем петербуржцам: исполняющий обязанности градоначальника — это по-настоящему народный кандидат.

«Идти на выборы самовыдвиженцем — это очень хорошее решение, — отметил эксперт. — Не вижу ни малейших поводов подвергать это решение критике, к этому нет никаких оснований. Понятно, что, оставаясь за пределами политической повестки, участвующий в губернаторских выборах кандидат претендует на то, чтобы получить поддержку людей совершенно разных взглядов».

Так что Беглов фактически консолидирует всех жителей Северной столицы. Для второго по значимости города России, огромного мегаполиса с серьезными политическими традициями это очень важно, подчеркнул политолог.

Есть еще один важный момент, на который обратил внимание собеседник ФАН.

Петербургу в ближайшие годы предстоит совершить прорыв в экономической, социальной и общественно-политической сфере, подтвердив свой статус Северной столицы, западных ворот России. Это гораздо важнее, чем местные внутрипартийные дела и выяснения отношений, и именно такой посыл дает самовыдвижение действующего губернатора, уверен эксперт.

«Второй — и тоже очень важный — момент: политическая повестка становится вторичной относительно амбициозных задач по развитию города и региона», — подчеркнул Виктор Потуремский.

Петербург — столица кадров

В предстоящий политический цикл Петербург должен стать столицей подготовки кадров, считает Александр Беглов, приглашая горожан пополнить ряды кадрового резерва. Этой цели служит начавшийся в Петербурге городской кадровый конкурс «Мой город — мои возможности».

«Нам нужно сформировать в городе хороший кадровый резерв, ведь Петербург всегда был школой подготовки кадров, а наши специалисты всегда ценились очень высоко, — говорит Беглов. — Сегодня Петербург должен стать столицей подготовки кадров, поэтому мы начинаем такую программу. Обращаюсь ко всем жителям города: принимайте участие в конкурсе, чтобы попасть в кадровый резерв нашего города».

Принять участие в конкурсе смогут граждане от 20 до 35 лет, как из Петербурга, так и из других регионов, видящие себя частью городской политики — на позиции муниципальных депутатов или на государственных должностях. Каждого участника будет курировать опытный наставник. Также будет проведен конкурс среди опытных состоявшихся руководителей до 55 лет, для которых программа станет отличной возможностью повысить свою квалификацию.

Победители составят кадровый резерв и смогут реализовывать свои проекты и применить знания и опыт на благо Петербурга.

Напомним, многие общественные организации стали инициаторами выдвижения Александра Беглова в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. Это и ветераны, и блокадники, и молодежные организации, и члены Общественной палаты, и известные заслуженные петербуржцы. Губернаторские выборы состоятся в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования.