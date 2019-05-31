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Петербургский Закс назвал окончательную дату выборов губернатора

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Петербургский Закс назвал окончательную дату выборов губернатора

Санкт-Петербург, 31 мая. Законодательное собрание Петербурга назвало окончательную дату проведения выборов губернатора. Решение было принято на заседании депутатов в пятницу.

Губернаторские выборы в Петербурге состоятся 8 сентября этого года. Это решение депутаты, согласно законодательству, должны были принять не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

«Такой концентрации кандидатов в губернаторы нет нигде», — заметил Вячеслав Макаров, вынося проект постановления на обсуждение депутатам.

Присутствующие в зале отметили, что эти губернаторские выборы определят жизнь Северной столицы на долгие годы.

Поддержали законопроект о дате губернаторских выборов постановления 48 парламентариев, против высказались только 2 человека.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Невские новости
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