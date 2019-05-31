Санкт-Петербург, 31 мая. Власти Санкт-Петербурга намерены в 2020 году приступить к выполнению первого этапа строительства Южной широтной магистрали, Южно-Волхонской трассы, а также реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе. Об этом рассказал глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как уточнил руководитель, Петербург в 2020 году начнет выполнять четыре приоритетных транспортных проекта. Это касается строительства Южной широтной магистрали, прокладки Южноволхонской дороги, а также реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе. В эфире телеканала «78» Беглов рассказал, что общая стоимость проектов оценивается в 17,5 миллиарда рублей. Градоначальник добавил, что городу потребуется 6,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Ранее Беглов рассказал о развитии петербургского транспорта. Он осмотрел станцию метро «Академическая», находящуюся на реконструкции. Временно исполняющий обязанности главы Петербурга пообещал, что она запустится к 1 июля. Беглов сообщил, что сейчас реконструкции требуют многие станции подземки, так как в 2020 году петербургскому метрополитену исполнится уже 65 лет. Руководитель считает одной из главных задач городской администрации организацию замены эскалаторов и капитального ремонта уже существующих станций.

Беглов сообщил об активном строительстве станций Фрунзенского радиуса. Также исполняющий обязанности главы Петербурга рассказал о планах строительства кольцевой линии метро, один из участков которой запустится через 15 лет.

По его словам, необходимо создание генерального плана Северной столицы, чтобы решить транспортные проблемы развивающихся районов. Примером такого участка является Красное село, где ведется активная жилая застройка. Помимо этого, лучшего транспортного оснащения требуют аэропорт «Пулково» и выставочный комплекс в Пушкине.

Ранее Александр Беглов заявил, что строительство станций метрополитена требует достаточно больших вложений. По этой причине необходимо налаживать сотрудничество с инвесторами в рамках государственно-частного партнерства.