Беглов рассказал о помощи инвалидам в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Врио губернатора города Александр Беглов пообещал помочь инвалиду-колясочнику, который не имеет возможности самостоятельно выходить на улицу.

Инвалид-колясочник, проживающий в Колпино, в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» рассказал, что практически не имеет возможности выходить на улицу. Чтобы выехать во двор летом, нужно позвать двух человек, которые на руках вынесли бы его с коляской на улицу. Специалисты районной администрации позже установили разборный пандус, однако он буквально «разваливается».

Беглов попросил ведущего передать ему адрес пожаловавшегося мужчины и пообещал помочь ему в этой ситуации.

«Всякое бывает в жизни. Живешь на третьем этаже, попал в больницу, оказался в коляске. И что теперь? На улицу не выходить? Мы должны сделать все возможное, чтобы такого не происходило», — подчеркнул градоначальник.

Он напомнил, что в городе работает программа «Безбарьерная среда». Власти будут следить, в том числе, за возведением нового жилья, чтобы удобно было не только колясочникам, но и мамам с детскими колясками.

Градоначальник также напомнил, что ранее было принято решение о расширении перечня тех, кто может воспользоваться социальным такси.