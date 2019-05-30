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Беглов заявил о завышенных выплатах «Водоканала» в пользу поставщиков

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Беглов заявил о завышенных выплатах «Водоканала» в пользу поставщиков

Санкт-Петербург, 30 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о завышенных выплатах «Водоканала» в пользу поставщиков. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

По его словам, нарушение привело к повышению квартирной платы для населения. Глава региона поставил задачу снизить тарифы с 1 июля 2019 года. При этом сомнительные платежи будут заблокированы.

«Мы провели инвентаризацию всех затрат. За последние три года «Водоканал» переплатил 1,5 млрд рублей различным поставщикам. В честь чего? Мы принялись считать и поняли, что этих затрат можно было избежать. А это все в квитанциях жителей», — подчеркнул Беглов.

Ранее Беглов пообещал решить проблему с детскими садами в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В частности, в поселке Шушары.

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Автор: Сергей Свазовский
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