Беглов рассказал, почему пойдет на выборы как самовыдвиженец

Санкт-Петербург, 30 мая. Я вырос в Петербурге и пришло время отдавать долги, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78», комментируя свое выдвижение в кандидаты на пост губернатора.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник ответил на вопрос ведущего, почему он принял решение участвовать в выборах.

«Я вырос в Петербурге. Я люблю этот город. Пора отдавать долги», — ответил градоначальник.

Говоря о планах на посту губернатора Беглов отметил, что первым делом нужно будет создать комфортные условия для жизни горожан. Во вторых, наладить работу с федеральным центром, который разрабатывает госпрограммы. Беглов подчеркнул, что Петербург должен попадать в эти программы, чтобы получать финансирование.

Ведущий поинтересовался у градоначальника, как он относится к тем, кто критикует его работу.

«Я готов работать со всеми, кто живет в этом городе. Ведь все, кто здесь живет, любят этот город. Наша задача — прислушиваться ко всем. Поэтому я решил идти на выборы не от какой-либо партии, а как самовыдвиженец», — ответил Беглов.

Врио губернатора также добавил, что критика — очень полезна в работе, главное, чтобы она была конструктивной.