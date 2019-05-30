Беглов пообещал решить проблемы детских садов в Шушарах

Санкт-Петербург, 30 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал решить проблемы с детскими садами в поселке Шушары. Об этом сообщается в программе «Петербург. Новый взгляд».

В сюжете отмечается, что жители Пушкинского района испытывают трудности с устройством малышей в детские сады. Для решения этой задачи правительство региона приняло решение о выкупе 24 социальных объектов. Денежные средства для этого регион получил из резервного фонда федерального бюджета.

В ближайшее время в поселке Шушары откроет свои двери детский сад на 105 мест. Кроме того, в Ленсовете появится детский сад на 190 мест.

Ранее Беглов провел встречу с сотрудниками предприятия «Силовые машины».