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Беглов пообещал решить проблемы детских садов в Шушарах

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Беглов пообещал решить проблемы детских садов в Шушарах

Санкт-Петербург, 30 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал решить проблемы с детскими садами в поселке Шушары. Об этом сообщается в программе «Петербург. Новый взгляд».

В сюжете отмечается, что жители Пушкинского района испытывают трудности с устройством малышей в детские сады. Для решения этой задачи правительство региона приняло решение о выкупе 24 социальных объектов. Денежные средства для этого регион получил из резервного фонда федерального бюджета.

В ближайшее время в поселке Шушары откроет свои двери детский сад на 105 мест. Кроме того, в Ленсовете появится детский сад на 190 мест.

Ранее Беглов провел встречу с сотрудниками предприятия «Силовые машины».

«Встреча прошла достаточно информативно, то есть народ задавал вопросы, была живая дискуссия, и это, мне кажется, самое важное, и цель этой встречи была достигнута», — сказал глава Петербурга по ее итогам.

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Автор: Сергей Свазовский
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