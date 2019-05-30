Эксперты поделились ожиданиями от предвыборной кампании в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Экспертная конференция, посвященная предстоящим выборам губернатора и депутатов органов местного самоуправления Петербурга, состоялась в Северной столице. На мероприятии социологи, политологи и экономисты рассказали, чего они ждут от кандидатов и от предвыборной кампании.

Президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Петербурге Александр Ходачек отметил работу, которую провел за последние месяцы Александр Беглов, находящийся на посту исполняющего обязанности губернатора. Эксперт подчеркнул, что с октября по конец мая экономика Северной столицы претерпела значительные позитивные изменения. В бюджет города поступили беспрецедентные суммы на различные важные проекты.

«Прежде всего, это почти 11 миллиардов на выкуп объектов в социальной сфере. Это включение Петербурга в национальный проект «Комфортные дороги» и дотации в 4,5 миллиарда. Это соглашение, которое будет подписано на петербургском форуме с РЖД — 88 миллиардов на развитие железнодорожного узла», — напомнил Ходачек.

Эксперт отметил, что в прошлом году доля федеральных средств в бюджете Петербурга составляла всего 4,3%. Ходачек уверен, что по итогам 2019 года этот показатель будет значительно выше. Специалист подчеркнул, что Северная столица по праву заслужила внимание федеральных властей и дополнительные средства из бюджета страны.

«Я это связываю с фигурой исполняющего обязанности главы города Александра Беглова, и, я думаю, неслучайно будет официальное выдвижение его кандидатуры на предстоящие в сентябре выборы», — сказал Ходачек.

Ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев также отметил, что возвращение в федеральную повестку является очень важным достижением для Петербурга. Эксперт подчеркнул, что ни одна политическая сила, желающая побороться за пост губернатора Северной столицы, не сможет решить проблемы города без опоры на федеральные ресурсы. Еремеев отметил, что собственных средств Петербурга не хватит на выстраивание логистики и снятие транспортного вопроса.

«Только с сопряжением с федеральным центром возможно решить те проблемы, которые накапливались в нашем городе десятилетиями, столетиями», — заявил эксперт.

Генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова отметила, что старт предвыборной кампании имеет огромное значение, поскольку теперь отдельные политики приобрели статус кандидатов. Петербуржцы будут внимательно следить за претендентами на пост губернатора и оценивать их поступки. Эксперт подчеркнула, что сейчас в информационном пространстве нет реальной сильной альтернативы Александру Беглову, поэтому можно ожидать его победы на выборах, если будут выполнены все обещания.

Также Бурикова пожелала кандидатам представить достойные программы и придерживаться выбранной линии на протяжении всей предвыборной кампании. Эксперт отметила, что петербуржцы хотят видеть конкретное будущее родного города.

«Александр Дмитриевич эту программу представляет и постоянно об этом говорит», — подчеркнула Бурикова.

Эксперты отметили, что предстоящие выборы губернатора должны стать максимально чистыми и прозрачными. Многие специалисты призвали горожан не поддаваться на провокации, которые могут быть устроены перед выборами, и отнестись к процессу с полной ответственностью.

Директор Информационно-аналитического центра «Время» Михаил Чирков подчеркнул, что Петербург достоин очень сильного и мудрого руководителя, который поведет жителей в нужном направлении, сообщают «Невские Новости». Эксперт очень хочет, чтобы предвыборная кампания в Северной столице прошла серьезно и мощно и при этом не послужила стратегии расшатывания России, так как за нами следят западные партнеры.

«Если где-то произойдет какой-либо сбой, они обязательно этому помогут», — сказал Чирков.

Напомним, выборы губернатора Петербурга и депутатов органов местного самоуправления пройдут 8 сентября. Ранее Александр Беглов заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора.