Более 30 тысяч человек подали заявления на оформление «Единой карты петербуржца»

Санкт-Петербург, 30 мая. Более 30 тысяч заявлений подали граждане, желающие оформить «Единую карту петербуржца» (ЕКП). Проект, инициированный главой Северной столицы Александром Бегловым, стартовал 6 мая.

Программа запущена правительством Петербурга совместно с несколькими банками. «Единая карта петербуржца» позволяет не только расплачиваться в магазинах, но и пользоваться скидками, а также оплачивать проезд.

Как рассказал председатель петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, к проекту ЕКП присоединились уже более сотни партнеров. Их количество растет с каждой неделей. Предполагается, что к июлю к проекту присоединятся 90% торговых представителей Северной столицы.

Также на ЕКП в электронном виде хранятся данные о паспорте, СНИЛСе и страховом полисе, что значительно упрощает прием в медицинских учреждениях. Пациенты и сотрудники петербургской стоматологической поликлиники №9 Центрального района уже оценили нововведение.

«Все данные о пациенте хранятся на этой карте, что очень удобно как для жителей, так и для нас. И если раньше в единую информационную систему здравоохранения мы передавали протоколы без подписи, то теперь документы будут подписаны электронно-цифровой подписью того врача, который осуществлял эту работу», — рассказал главный врач учреждения Александр Рубежов.

При этом воспользоваться чужой картой не получится, поскольку на ЕКП есть фото владельца и другая уточняющая информация. Пациентам больше не нужно брать с собой весь пакет документов. ЕКП вставляется в специальное считывающее устройство, а данные о посетителе автоматически загружаются в компьютер.

На данный момент единой картой пользуются более шести тысяч петербуржцев, сообщают «Невские Новости». В банки подано еще около 32 тысяч заявлений на оформление ЕКП.

Инициатором проекта «Единая карта петербуржца» выступил глава города Александр Беглов. Он подчеркнул, что нововведение позволит горожанам «не бегать за своими льготами». Также ЕКП ускорит внедрение стандарта «Бережливая поликлиника».