Боевой корабль «Владимир Емельянов» спустили на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Торжественный спуск на воду боевого корабля «Владимир Емельянов» состоялся на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Судно стало третьим кораблем противоминной обороны проекта 12700, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Название новая боевая единица ВМФ получила в честь бывшего руководителя завода, выдающегося корабела и Героя Социалистического Труда. Проект 12700 относится к самому последнему поколению кораблей противоминной обороны. Такие суда предназначены для поиска и уничтожения мин на безопасной для себя дистанции. Планируется, что в ближайшие 10 лет ВМФ России будет иметь в составе около 40 подобных кораблей

Отмечается, что корабли проекта 12700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, что существенно снижает общую массу судна. Прочность корабля при этом увеличивается. Такому корпусу совершенно не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации практически неограничен.

Церемония закладки тральщика «Владимир Емельянов» состоялась 25 января 2017 года. Длина судна составляет 62 метра, а ширина — 10 метров. Водоизмещение корабля — 890 тонн. Судно может достигать скорости в 16 узлов. Экипаж корабля — 44 человека.