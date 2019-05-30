Волонтеры движения «Петербург — город перемен!» отремонтировали пешеходный мост

Санкт-Петербург, 30 мая. Активисты молодежного общественного движения «Петербург — город перемен!» отремонтировали пешеходный мост в Муринском парке. Объект находился в предаварийном состоянии, сообщили в пресс-службе движения.

Петербуржцы, живущие рядом с Муринским парком, часто пользуются мостом. Однако объект требовал ремонта: основание моста размывало во время сильных дождей, а подходы к нему отсутствовали. Пользоваться переправой было затруднительно, особенно пешеходам с колясками, велосипедистам и пожилым людям.

«Люди, которые живут со стороны Северного проспекта, очень любят ходить на хорошо оборудованную детскую площадку и велодорожки парка, так как с той стороны нет таких удобств, и переход по мосту единственная возможность ими воспользоваться. Мы не могли остаться в стороне этой проблемы», — рассказал активист движения «Петербург — город перемен!» Родион Мустафин, который сам проживает в Калининском районе.

Сопредседатель общественного движения Никита Донцов отметил, что организация поддерживает перемены к лучшему. Он подчеркнул, что часто проблемы не решаются, пока жители сами не начнут что-то с ними делать.

«Люди многое могут, если вместе берутся за какое-то дело. Главное с чего-то начать», — сказал Донцов.

Волонтеры завершили работы в Муринском парке 28 мая. Теперь петербуржцы смогу пользоваться мостом, который стал комфортным и безопасным.

Ранее активисты движения «Петербург — город перемен!» провели масштабный квест ко Дню города. Участники мероприятия прошли по историческим местам Северной столицы и получили подарки.