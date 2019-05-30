Мемориальную доску Геннадию Селезневу разместят на фасаде СПбГУ

Санкт-Петербург, 30 мая. Мемориальная доска, посвященная журналисту и политику Геннадию Селезневу, появится в Петербурге. Ее разместят на фасаде Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета.

Место для мемориальной таблички было выбрано не случайно. Именно в этом вузе, носящем тогда название Ленинградский государственный университет, Селезнев учился с 1968 по 1974 год. Он окончил факультет журналистики.

После университета Селезнев трудился в газете «Смена», а с 1980 по 1993 год был главным редактором изданий «Правда», «Комсомольская правда» и «Учительская газета». Затем он занялся политической деятельностью. С 1993 года Селезнев четыре раза избирался депутатом Государственной думы и два созыва подряд возглавлял нижнюю палату российского парламента.

«Пример Геннадия Николаевича Селезнева показывает, что человек, получивший профессию журналиста, может не только работать в этой сфере, но и реализовать себя на государственном поприще», — отметила заведующая кафедрой истории журналистики Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Людмила Громова.

Именно Громова стала инициатором размещения памятной таблички. Также подобное предложение поступило в адрес ректора СПбГУ от директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, возглавлявшего Госдуму после Селезнева в 2011-2016 годах.

Поначалу табличку планировали разместить на фасаде факультета журналистики, расположенного на 1-й линии Васильевского острова. Однако здание передали журфаку только в 1975 году, то есть Селезнев здесь не обучался. Затем поступило предложение разместить табличку на фасаде здания Двенадцати коллегий, но петербургский комитет по культуре отверг эту идею, поскольку строение относится к другой исторической эпохе. По этой же причине не подошел филологический факультет. В итоге выбор пал на фасад Ректорского флигеля.

Как рассказала Громова «Петербургскому дневнику», для размещения таблички осталось пройти все необходимые согласования. Процесс займет около трех месяцев. Авторы инициативы надеются, что мемориальную табличку получится открыть к 100-летию газеты «Смена», которое будут отмечать в декабре текущего года.