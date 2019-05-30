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Стоматология Центрального района перешла на работу с «Единой картой петербуржца»

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Стоматология Центрального района перешла на работу с «Единой картой петербуржца»

Санкт-Петербург, 30 мая. Стоматологическая поликлиника №9, расположенная в Центральном районе, перешла на систему работы с «Единой картой петербуржца». Новшество положительно оценили как пациенты, так и сотрудники учреждения, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Современная система работы была внедрена в рамках реализации концепции «Умный и удобный город» в Петербурге. Как рассказал главный врач стоматологической поликлиники №9 Александр Рубежов, теперь посещение пациентов будет проходить эффективнее.

Стоматология Центрального района перешла на работу с «Единой картой петербуржца»

Обращающимся за помощью больше не нужно носить с собой большое количество документов. В учреждении достаточно предоставить «Единую карту петербуржца». Она прикладывается к сканеру в регистратуре, и вся информация о пациенте появляется у врача на компьютере. Медперсонал клиники и ее посетители назвали такой способ удобным, практичным и цивилизованным.

Стоматология Центрального района перешла на работу с «Единой картой петербуржца»

Помимо использования «Единой карты петербуржца», в стоматологической поликлинике применяется еще одно новшество, обеспечивающее комфорт пациентов. В учреждении организована электронная очередь для посетителей, позволяющая с удобством ожидать приема в регистратуре.

Стоматология Центрального района перешла на работу с «Единой картой петербуржца»

Напомним, «Единая карта петербуржца» позволяет не только обращаться в медицинские учреждения, но и несет много других полезных функций. Она позволяет оплачивать покупки и получать бонусы. Также карта используется в качестве универсального проездного. ЕКП оформляется бесплатно. В следующем году планируют выпустить 100 тысяч таких карт.

 

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Автор: Денис Машкин
Источник: Федеральное агентство новостей
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