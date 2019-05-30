По делу о взрыве в академии Можайского арестовали преподавателя

Санкт-Петербург, 30 мая. Преподаватель Военно-космической академии имени Можайского обвиняется во взрыве, который произошел в учреждении 2 апреля. Подозреваемый стал единственным пострадавшим во время инцидента.

По предварительным данным, преподаватель самостоятельно изготовил взрывное устройство и принес его в академию. Есть версия, что мужчина собирался обезвредить бомбу и заработать себе квартиру героическим поступком, однако Главное военное следственное управление СК РФ официально эту информацию не комментирует.

Подозрения на преподавателя пали сразу после происшествия, но допросить его не удалось, так как мужчина получил сильную контузию. Больше месяца он находился в медицинском учреждении, где лечился от головных болей и восстанавливал слух. Еще 29 апреля преподавателю назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Поначалу Следственный комитет классифицировал взрыв в академии Можайского как покушение на массовое убийство. Однако теперь преподавателю предъявлено обвинение в хищении взрывчатых веществ с использованием служебного положения, а также в их нелегальном хранении и перевозке.

Преподаватель академии прошел две чеченских войны и служил в инженерных войсках, сообщают «Невские Новости». Он имел достаточно знаний и навыков для того, чтобы самостоятельно собрать бомбу. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Напомним, взрыв в академии Можайского прогремел днем 2 апреля. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.