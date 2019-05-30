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Разыскиваемый за секс с подростком в Кемерово пришел в полицию Ленобласти

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Разыскиваемый за секс с подростком в Кемерово пришел в полицию Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 мая. Парень 1998 года рождения обратился в одно из отделений полиции Ленинградской области. Оказалось, что молодой человек находится в федеральном розыске за половые отношения с подростком.

К правоохранителям Ленобласти парень обратился утром 29 мая. Об этом сообщили инициатору розыска. В тот же день разыскиваемого передали сотрудникам ГУ МВД России по Кемеровской области.

Молодой человек обвиняется в сексуальных отношениях  с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, сообщают «Невские Новости». Парню грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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