Разыскиваемый за секс с подростком в Кемерово пришел в полицию Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 мая. Парень 1998 года рождения обратился в одно из отделений полиции Ленинградской области. Оказалось, что молодой человек находится в федеральном розыске за половые отношения с подростком.

К правоохранителям Ленобласти парень обратился утром 29 мая. Об этом сообщили инициатору розыска. В тот же день разыскиваемого передали сотрудникам ГУ МВД России по Кемеровской области.

Молодой человек обвиняется в сексуальных отношениях с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, сообщают «Невские Новости». Парню грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.