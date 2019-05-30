Паспорт Улановой и картина Бродского выставлены на продажу на Avito

Санкт-Петербург, 30 мая. На Avito выставлены на продажу исторические и уникальные вещи, среди которых фотографии с автографами артистов Мариинского театра, картина Бродского «Ленин на фоне Смольного», а также загранпаспорт балерины Улановой.

Один из лотов — фотография балерины Натальи Макаровой с автографом. Ее готовила к конкурсу в Варне в 1965 году самая титулованная советская балерина Галина Уланова. Автограф Макаровой получен во время гастролей в 1989 году в Петербурге. Фото продается за 35 тысяч рублей.

Загранпаспорт Галины Улановой, который она получила 23 апреля 1992 года, продается за 350 тысяч рублей.

За 130 тысяч рублей можно приобрести 150 фотокарточек, подписанных артистами Мариинского театра. Среди них Матильда Кшесинская II, Ольга Преображенская, Тамара Карсавина, композитор Риккардо Дриго, оперный певец Иван Ершов и другие артисты.

Поклонники живописи могут стать обладателями картины советского художника Исаака Бродского «Ленин на фоне Смольного». Картина была написана в период с 1920 по 1925 год. Она выставлена на продажу за один миллион рублей. Продавец готов представить документы об ее подлинности, сообщают «Невские новости»,

Ранее на Avito выставили шесть грузовиков ЗИЛ-133 ГЯ 1994 года выпуска. Они находились на хранении госрезерва, в настоящий момент грузовики стоят на заводе «Абаканвагонмаш». В комплекте с ними идет новая резина и аккумуляторы. ЗИЛ-133 ГЯ является аналогом «КамАЗа» 53212 и используется для транспортировки грузов.

Жители Петербурга выставили на Avito уникальные вези