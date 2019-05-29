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Петербургскую программу реновации ветхого жилья продлили на 10 лет

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Петербургскую программу реновации ветхого жилья продлили на 10 лет

Санкт-Петербург, 29 мая. Программу реновации ветхого жилья в Петербурге продлили до 2029 года. В новые квартиры смогу переехать жители девяти районов Северной столицы, сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

Реновация коснется 22 кварталов. Для обновления территорий комитет имущественных отношений заключил четыре контракта с ООО «СПб Реновация». Благодаря этим соглашениям, тысячи петербуржцев смогут улучшить жилищные условия.

Программа реновации коснется Калининского, Красногвардейского, Колпинского, Невского, Фрунзенского, Кировского, Красносельского, Курортного и Московского районов. Расселение проинвестирует ООО «СПб Реновация», сообщают «Невские Новости».

Ранее в Законодательном собрании Петербурга поддержали поправки, ускоряющие процесс реновации. Они позволяют переселять людей из старого жилья в пределах муниципалитета, а не квартала.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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