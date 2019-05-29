Конкурс «Мой город — мои возможности» привлечет молодые кадры во власть Петербурга

Санкт-Петербург, 29 мая. Кадровый конкурс «Мой город — мои возможности» стартует в Петербурге на этой неделе. Представители городской администрации 29 мая рассказали на пресс-конференции, как будет проходить соревнование и кто сможет стать его участниками.

Старт конкурсу дал глава Петербурга Александр Беглов. Проект был организован по его указанию. Градоначальник подчеркнул, что Северная столица стала кузницей кадров для всей страны, а петербургские специалисты регулярно отправляются на работу в разные регионы РФ.

«Мы можем готовить высококлассных специалистов, стать кадровой столицей, но для этого нужно запустить соответствующую программу, мы ее и запустили», — подчеркнул Александр Беглов.

Конкурс позволит отобрать управленцев из нового поколения и «омолодить» власть в Петербурге. Также он станет одним из механизмов реализации системы 35/35, согласно которой 35% государственных служащих должны составлять молодые люди в возрасте до 35 лет.

«Две потребности будут удовлетворены благодаря этому конкурсу: молодые люди хотят реализовать себя, а руководство города хочет добавить «молодой крови» в управляющие органы», — рассказала руководитель блока оценочных мероприятий конкурса «Мой город – мои возможности» Юлия Иванова.

Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 20 до 55 лет. Исключение составляют граждане, имеющие судимость или находящиеся под следствием. Также обязательными условиями для участия в конкурсе являются наличие высшего образование и опыт работы на руководящей должности. У кандидатов в возрасте до 35 лет подобный опыт должен составлять не менее двух лет. Для остальных участников установлена планка пять лет.

«Мы допускаем даже опыт управления в общественной деятельности. Принимается любой документ, подтверждающий стаж работы, подойдет даже портфолио», — рассказала глава петербургского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Участники конкурса «Мой город – мои возможности» будут трудиться под присмотром наставников, одним из которых станет Александр Беглов. Именно поэтому проект позволит каждому кандидату получить ценные знания и знакомства. Исполнительный директор РОО «Врачи Санкт-Петербурга» и член наблюдательного совета конкурса Дмитрий Ченцов подчеркнул, что проект является не ярмаркой вакансий, а днем открытых дверей правительства.

«Старт конкурса «Мой город – мои возможности» — свидетельство запуска реально работающих социальных лифтов для талантливой молодежи», — подчеркнул Ченцов.

Директор по развитию стратегических инициатив блока разведки добычи ПАО «Газпром нефть» и победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Малютин считает, что одной из главных составляющих конкурса является возможность кандидатов проявить себя и внести изменения в городское правительство. Он уверен, что проект станет отличным шансом проявить себя, особенно для тех, кто любит осуждать власть.

«Встаньте и покажите, что вы можете что-то изменить, а конкурс даст вам для этого огромные возможности», — сказал Малютин.

Участники смогут зарегистрироваться на официальном сайте конкурса «Мой город – мои возможности» уже 30 мая. Далее все кандидаты пройдут дистанционный этап отбора, написав эссе. После полуфинала и финала конкурса будут отобраны 100 победителей. Результаты объявят в конце лета. Определять лидеров конкурса будет наблюдательный совет из 12 специалистов, сообщают «Невские Новости».

Ранее политолог Алена Август назвала «Мой город – мои возможности» «хорошим кадровым лифтом». Эксперт считает, что проект позволит талантливым петербуржцам применить свои знания и умения на благо города.