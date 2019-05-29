Сотрудники завода «Силовые машины» подарили Беглову макет газовой турбины

Санкт-Петербург, 29 мая. Глава Петербурга Александр Беглов посетил ПАО «Силовые машины». Он поздравил именинников предприятия с днем рождения и получил подарок от сотрудников.

Сейчас работники завода трудятся над созданием газовой турбины. Макет этого агрегата и вручили сотрудники ПАО «Силовые машины» Александру Беглову. Работы над турбиной завершатся в 2021 году. Градоначальник отметил, что успешное выполнение данного крупного заказа обеспечит предприятие работой до 2025 года.

Также Александр Беглов поздравил сотрудников ПАО «Силовые машины», отмечающих день рождения. Он вручил именинникам подарки, а представительницам прекрасного пола презентовал букеты цветов, сообщают «Невские Новости».

Ранее на встрече с сотрудниками завода Александр Беглов рассказал о развитии Петербурга. Градоначальник напомнил о социальных, транспортных и других проектах.