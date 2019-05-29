Беглов сообщил о появлении метро в Кудрово к 2025 году

Санкт-Петербург, 29 мая. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о совместной работе властей Северной столицы и Ленобласти над созданием метро в Кудрово. Станция подземки появится в городе-спутнике к 2025 году, сообщил градоначальник на встрече с сотрудниками ПАО «Силовые машины».

Во время визита один из работников завода обратился к Беглову с просьбой улучшить транспортную доступность Кудрово. Глава Петербурга отметил, что соседние субъекты с любовью относятся друг к другу и намерены развиваться совместно, поэтому к 2025 году будет построен перегон от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово. Проект профинансируют как город, так и область. Также власти Петербурга и Ленобласти просят федеральный центр выделить средства на строительство, сообщают «Невские Новости».

Ранее на встрече с сотрудниками завода Александр Беглов рассказал о перспективах развития Северной столицы. Градоначальник сообщил о других транспортных проектах города.