Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов сообщил о появлении метро в Кудрово к 2025 году

494
0 Оставить комментарий

Беглов сообщил о появлении метро в Кудрово к 2025 году

Санкт-Петербург, 29 мая. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о совместной работе властей Северной столицы и Ленобласти над созданием метро в Кудрово. Станция подземки появится в городе-спутнике к 2025 году, сообщил градоначальник на встрече с сотрудниками ПАО «Силовые машины».

Во время визита один из работников завода обратился к Беглову с просьбой улучшить транспортную доступность Кудрово. Глава Петербурга отметил, что соседние субъекты с любовью относятся друг к другу и намерены развиваться совместно, поэтому к 2025 году будет построен перегон от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово. Проект профинансируют как город, так и область. Также власти Петербурга и Ленобласти просят федеральный центр выделить средства на строительство, сообщают «Невские Новости».

Ранее на встрече с сотрудниками завода Александр Беглов рассказал о перспективах развития Северной столицы. Градоначальник сообщил о других транспортных проектах города.

infox - new
Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров