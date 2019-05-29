Беглов рассказал, как ликвидировать многомиллионную переплату петербуржцев за газ

Санкт-Петербург, 29 мая. Жители Петербурга ежегодно переплачивают за газ сотни миллионов рублей. Чтобы ликвидировать лишние расходы, власти в ближайшее время пересмотрят тарифы, сообщил глава Северной столицы Александр Беглов на встрече с сотрудниками завода «Силовые машины».

Как пояснил градоначальник, начисления за газ осуществляются по нормативу. Потребление учитывает один главный счетчик, при этом в большинстве квартир подобные приборы не установлены. В результате горожане оплачивают больший объем газа, чем потребляют по факту.

«Только за прошлый год мы переплатили 390 миллионов рублей. Большие деньги», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник отметил, что уже обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть нормативы на газ в Петербурге. Сейчас власти Северной столицы собирают доказательную базу, чтобы подтвердить такую необходимость.

Похожая ситуация сложилась и с тарифами на тепло. Александр Беглов подчеркнул, что к 1 июля стоимость коммунальных услуг в Петербурге должна быть заморожена, а цены на некоторые категории необходимо снизить, сообщают «Невские Новости».

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев назвал тарифную политику Беглова примером для регионов. Антимонопольная служба рекомендует всем субъектам РФ перенимать опыт Петербурга по заморозке и снижению тарифов ЖКХ.