Беглов встретился с работниками завода «Силовые машины»

Санкт-Петербург, 29 мая. Глава Петербурга Александр Беглов приехал с визитом на завод «Силовые машины». Он пообщался с сотрудниками предприятия и рассказал о перспективах развития Северной столицы.

Градоначальник напомнил, что Петербург получил более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры. На эти средства город выкупит новые детские сады, школы и медицинские учреждения.

Также Александр Беглов рассказал о развитии транспортной системы Северной столицы. Он сообщил, что сейчас ведутся работы по расширению сети метрополитена. Градоначальник отметил, что в связи с глубиной залегания строительство метро в Петербурге требует больше времени и денег, чем, например, в Москве. Глава Северной столицы напомнил, что в Красногвардейском районе трудятся над созданием второй и третьей очередей трамвайной сети «Чижик». Беглов подчеркнул, что проект реализуется на основе государственно-коммерческого партнерства.

Кроме того, глава Петербурга напомнил о социальной поддержке горожан, сообщают «Невские Новости». В городе введен круглогодичный бесплатный проезд на электричках для льготных категорий граждан. Также стартовал проект «Единая карта петербуржца». Карту можно использовать для платежей или в качестве универсального проездного.

Ранее Александр Беглов рассказал, что Петербург будет развиваться по четырем основным направлениям. Ими станут «Социальный город», «Комфортный город», «Открытый город» и «Умный город».