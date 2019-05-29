Озвучены требования к участникам конкурса «Мой город — мои возможности»

Санкт-Петербург, 29 мая. Власти Петербурга рассказали о требованиях к участникам кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Старт данному проекту дал глава Северной столицы Александр Беглов на пресс-конференции 29 мая.

Принять участие в конкурсе смогут все желающие в возрасте от 20 до 55 лет. При этом кандидаты должны иметь опыт работы на руководящих позициях. Для участников в возрасте до 35 лет установлен срок два года. Старшие кандидаты должны иметь управленческий опыт не менее пяти лет.

К участию в конкурсе допускаются только люди с высшим образованием. При этом кандидат может проживать в любом регионе РФ. Основное условие — готовность работать на благо Петербурга в будущем.

Есть и несколько критериев, запрещающих участие в конкурсе. Так стать кандидатами не могут имеющие судимость, в том числе снятую и погашенную. Кроме того, к участию в конкурсе «Мой город — мои возможности» не допускаются лица, находящиеся под следствием, или осужденные к наказанию по приговору суда, вступившему в силу.

Все участники конкурса прослушают лекции-вебинары от тренеров по саморазвитию, а также получат именной сертификат от правительства Петербурга, электронные книги по саморазвитию и индивидуальный отчет по итогам тестирования. Победителей проекта ждут образовательная программа, программа наставничества и стажировки. Кроме того, лидеров включат в кадровый резерв и назначат на государственные должности. Проявившим себя на конкурсе лучше всех вручат диплом победителя, сообщают «Невские Новости».

Напомним, по указанию Александра Беглова в Северной столице реализуется программа 35/35. Согласно этой системе, 35% должностей на государственной службе должны занимать лица не старше 35 лет. Конкурс «Мой город — мои возможности» станет одним из механизмов реализации данной программы.