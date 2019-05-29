Три человека пострадали в массовой аварии в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 мая. Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Кировском районе Петербурга утром 29 мая. В ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Северной столице.

Авария произошла возле дома №62 по улице Лени Голикова около 08.15. По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял управление, после чего выехал на полосу встречного движения и, задев четыре автомобиля, перевернулся.

«Далее пилоту и пассажиру помогли вылезти и вызвали скорую неравнодушные проезжающие мимо водители», — публикует «Комсомольская правда — Петербург» рассказ очевидца аварии.

В результате ДТП три человека получили травмы средней степени тяжести. В аварии пострадали водитель автомобиля Renault, а также пассажирка машины Dodge и пассажирка Hyundai. По факту аварии проводится проверка, сообщает «Петербургский дневник».