Санкт-Петербург, 29 мая. Глава Петербурга Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности» во время пресс-конференции. Проект станет частью программы кадрового обновления, которую ранее инициировал градоначальник.

Конкурс, организованный по поручению Беглова, проводится для привлечения энергичных руководителей на работу в администрацию Петербурга. Также проект позволит предоставить новые кадровые возможности молодому населению Северной столицы. Конкурс организован при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Принять участие в соревновании могут люди в возрасте от 20 до 35 лет, которые желают занять государственную или муниципальную должность, а также состоявшиеся руководители, возраст которых не превышает 55 лет. Победители конкурса «Мой город — мои возможности» попадут в кадровый резерв и смогут трудоустроиться в органы власти.

Председатель петербургского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец напомнила, что сейчас в городе реализуется проект 35/35. Согласно данной системе, 35% сотрудников на государственных должностях должны быть младше 35 лет. Цель программы — обновить кадровый состав администрации Петербурга и привлечь молодых, амбициозных специалистов. Конкурс «Мой город — мои возможности» станет одним из механизмов решения данной задачи.

Стать участниками конкурса могут жители любого региона РФ. Главное требование — готовность работать в Петербурге и реализовывать свои возможности на благо города. Даже те, кто не сможет одержать победу, получат выгоду от участия в конкурсе. Проект позволит всем участникам пройти обучение, развить свои лидерские качества и профессиональные навыки, сообщают «Невские Новости».