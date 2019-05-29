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Четырех мигрантов задержали за убийство и сожжение женщины в Ленобласти

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Четырех мигрантов задержали за убийство и сожжение женщины в Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 мая. Обгоревший труп женщины обнаружили на дачном участке в Ломоносовском районе Ленинградской области. В убийстве подозревают четырех граждан Узбекистана.

Установить возраст погибшей не удалось. Тело направили в морг, чтобы выяснить причину смерти женщины. При осмотре дачного участка сотрудники правоохранительных органов нашли сумку, в которой лежал загранпаспорт. Документ принадлежит 54-летней женщине.

По подозрению в убийстве задержали четырех граждан Узбекистана, которые находились на территории дачного участка. Самому старшему из них 41 год, младшему — 23 года. Также среди задержанных мужчины в возрасте 24 и 27 лет.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, сообщает Nation News. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Nation News
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