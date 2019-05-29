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Гражданин Узбекистана развратил школьницу в Пушкине

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Гражданин Узбекистана развратил школьницу в Пушкине

Санкт-Петербург, 29 мая. Гражданин Узбекистана развратил девочку прямо возле ее дома в Пушкинском районе Петербурга. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого.

Инцидент произошел 27 мая. Мужчина напал на школьницу 2005 года рождения и совершил с девочкой развратные действия, после чего скрылся.

Пострадавшая сообщила обо всем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана и возбудили уголовное дело по статье «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщают «Невские Новости». Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось о гражданине Узбекистана, который подозревается в развращении 9-летней девочки в Красносельском районе Петербурга. О противоправных действиях в полицию сообщила мать пострадавшей.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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