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Безработный мужчина развращал школьницу в Петербурге

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Безработный мужчина развращал школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Жительница Колпинского района Петербурга сообщила в правоохранительные органы о развращении своей несовершеннолетней дочери. Женщина обвиняет в преступлении мужчину 1996 года рождения.

Как заявила петербурженка, гражданин неоднократно вступал в половую связь с ее дочерью 2003 года рождения. Развращение длилось с осени 2018 года до настоящего момента в квартире мужчины. Отмечается, что сама школьница не возражала против сексуальной связи.

Мужчина, предположительно вступавший в половые отношения с несовершеннолетней, нигде не работает, сообщают «Невские Новости». По факту обращения жительницы Петербурга правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось о жителе Северной столицы, который развратил несовершеннолетнюю дочь соседки. Мужчину задержали сотрудники полиции.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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