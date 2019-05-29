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Аналитики рассказали, в каких районах Петербурга покупают квартиры жители Москвы

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Аналитики рассказали, в каких районах Петербурга покупают квартиры жители Москвы

Санкт-Петербург, 29 мая. Москвичи, желающие приобрести квартиру в Петербурге, чаще всего выбирают Адмиралтейский, Красногвардейский и Калининский районы. Также предпочтение жители столицы отдают Красносельскому и Московскому районам, сообщают аналитики агентства недвижимости «София».

В среднем на покупку квартиры в Петербурге москвичи тратят 4 миллиона рублей. Этой суммы хватает на приобретение однокомнатной квартиры на вторичном рынке или двухкомнатной в строящемся доме.

Также жители столицы часто выбирают для покупки квартиры-студии в центре Петербурга. Такое жилье появляется после перепланировки в коммунальных квартирах. Стоимость подобных объектов жилой недвижимости начинается от 2 миллионов рублей.

Аналитики отмечают, что москвичи приобретают квартиры в Северной столицы для разных целей. Объекты в Адмиралтейском и Московском районах чаще всего покупают, чтобы в дальнейшем получить доход с недвижимости. Квартиры на окраинах жители столицы приобретают для собственного проживания, сообщают «Невские Новости».

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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